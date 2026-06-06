Трамп хоче скорочення штату Національної розвідки США

Президент Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб його новий виконуючий обов’язки директора Національної розвідки Білл Пулте скоротив штат відомства.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у п’ятницю, 5 червня, цитує AP, передає "Європейська правда".

Трамп вважає, що чисельність відомства "занадто велика вже занадто довго".

"Якщо він скоротить штат, я не буду проти. Він чудово впорається з цим завданням. Він буде пильно стежити за цим, але Білл Пулте дуже хороший, він дуже талановитий", – сказав американський президент.

Трамп повідомив, що Пулте залишиться на посаді залежно від того, скільки часу знадобиться для затвердження його наступника.

Окрім цього, президент США також зазначив, що розглядає п’ятьох кандидатів. За його словами, вони "всі дуже хороші".

Трамп у вівторок, 2 червня, оголосив, що призначає Вільяма Пулте виконувачем обов'язків директора Національної розвідки США.

Варто зазначити: 22 травня американський президент оголосив, що виконувачем обов’язків директора Національної розвідки США стане колишній офіцер ЦРУ Аарон Лукас. Очільниця відомства Тулсі Габбард повідомила, що її відставка набере чинності 30 червня.

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