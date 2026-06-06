Президент Румунії скликав нараду через інцидент із морським дроном у Констанци
Президент Румунії Нікушор Дан у суботу, 6 червня, скликав робочу нараду для обговорення інциденту з вибухом морських дронів у порту Констанца та поблизу узбережжя Чорного моря, а також заходів із посилення безпеки на румунському узбережжі.
Про це пише digi24, передає "Європейська правда".
Як повідомила Адміністрація президента, засідання розпочнеться о 12:00 у штабі 243-ї радіоелектронної та спостережної бригади "Калатіс" в Констанца за участю представників установ, відповідальних за національну безпеку та оборону.
Під час наради учасники проаналізують обставини інциденту, його вплив на національну та регіональну безпеку, а також можливі заходи для зміцнення спроможностей спостереження, запобігання та реагування в Чорноморському регіоні.
Після завершення зустрічі глава держави має провести пресконференцію.
Нагадаємо, вранці 5 червня людей з порту Констанци у Румунії евакуювали після вибуху там морського безпілотника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
В румунському Міноборони вказали, що морські безпілотники такого типу використовуються під час російсько-української війни.
Військово-морські сили України пізніше повідомили, що під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.