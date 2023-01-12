У Латвії назвали умову, за якої можливе мовлення каналу "Дождь" в країні

Для того, щоб російський незалежний телеканал "Дождь" міг повернутися до Латвії, йому треба отримати ліцензію на ретрансляцію.

Про це заявив голова Національної ради з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) Івар Аболіньш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

За його словами, отримана в Нідерландах ліцензія не означає, що "Дождь" може автоматично мовити в усіх країнах Європейського союзу. "Тобто, якщо вони ["Дождь"] хочуть, щоб їхні програми показували в Латвії, вони повинні звертатися до ради безпосередньо або через свого представника і запитувати дозвіл на ретрансляцію", - сказав Аболіньш.

Відповідаючи на запитання, наскільки реальним є повернення "Дождя" в латвійське мовлення, глава NEPLP сказав: "Вони мають надати документи, і ми їх оцінимо".

Рішення ради залежатиме від різних чинників, зокрема від того, хто є реальним бенефіціаром компанії, а також від фінансового становища компанії.

Аболіньш також зауважив, що в Нідерландах засновано зовсім інше підприємство, яке й отримало ліцензію на мовлення.

Водночас напередодні, 11 січня, головний редактор "Дождя" Тихон Дзядко на засіданні комісії Сейму з прав людини і громадських справ заявив, що спілкування телеканалу з NEPLP завжди було цивілізованим і формальним.

Він розповів, що рішення NEPLP про анулювання ліцензії на мовлення є непропорційним, однак, на думку "Дождя", це не позиція держави, а суперечка між компанією і NEPLP.

"На наш погляд, телеканал не становить загрози національній безпеці, і ми розраховуємо, що коли наші аргументи будуть почуті, суд стане на наш бік", - сказав Дзядко.

Як уже раніше повідомлялося, "Дождь" вирішив оскаржити рішення NEPLP про відкликання у неї ліцензії на мовлення. Тим часом, зберігши частину співробітників і офіс у Ризі, редакційний центр телеканалу переїде в Амстердам.