Американський президент Дональд Трамп розсміявся, коли його попросили прокоментувати заяви українського президента Володимира Зеленського щодо того, що спецпредставники Трампа наполягають на "якнайшвидшому" укладенні угоди про завершення війни Росії проти України.

Про це йдеться у його інтерв’ю New York Post, передає "Європейська правда".

Як зазначило видання, Трамп "голосно розсміявся", коли його запитали про заяву Зеленського щодо того, що Джаред Кушнер та Стів Віткофф прагнуть укласти мирну угоду у російсько-українській війні до січня.

"Хто це сказав? Що він хоче, щоб я зробив?" – відповів американський президент.

Також він заявив, що війна затягнулася, оскільки "для танго потрібні двоє".

"У мене немає жорстких термінів. Просто хотілося б, щоб це закінчилося. Розумієте, це нас не стосується. Я б із задоволенням завершив це сьогодні, але для танго потрібні двоє. Тож подивимося, що буде", – зазначив американський президент.

Окрім цього, він сказав, що інколи йому здається, що очільник Кремля Владімір Путін "готовий, а Зеленський – ні", а іноді навпаки.

"Залежить від дня", – додав він.

Раніше ЗМІ писали, що адміністрація Трампа повідомила європейським та українським посадовцям, що хоче, аби Україна та Росія уклали мирну угоду до початку січня 2027 року.

23 листопада Кушнер заявив, що найближчими тижнями американські перемовники будуть працювати з Україною, представниками Європейського Союзу та Росією для досягнення спільної згоди щодо архітектури безпеки.