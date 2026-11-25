В уряді Британії планують запровадити першу у світі систему ліцензування для підприємств та приватних осіб, які продають усі види ножів, включаючи столові.

Про це заявили в МВС Британії, передає "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У рамках зусиль щодо виконання обіцянки уряду скоротити злочини з використанням ножів наполовину протягом 10 років, магазини та інтернет-продавці, які продають ножі для масла або мачете, повинні будуть подати заявку на отримання ліцензії, інакше їм загрожують штрафи.

Іноземні продавці повинні будуть користуватися послугами посередника, що базується у Великій Британії та відповідатиме за дотримання ліцензійних правил.

Ці заходи спрямовані на боротьбу з "сірим ринком" – недобросовісними та нерегульованими онлайн-продавцями, які, як відомо, продають небезпечні ножі дітям.

За словами Міністерства внутрішніх справ, нова система охоплюватиме весь асортимент ножів, на відміну від схем в інших країнах світу, які спрямовані лише на певні типи. Особливе занепокоєння викликають гострі кухонні ножі, оскільки їх часто використовують у смертельних нападах.

Міністри планують включити до системи ліцензування магазини побутових товарів, що продають столові прибори. Навесні у ЗМІ з’являлися повідомлення про те, що столові прибори будуть виключені з будь-якої системи ліцензування.

Поліція зможе вживати заходів проти продавців, які порушують правила, зокрема анулювати ліцензії, що ускладнить недобросовісним продавцям та продавцям із "сірого ринку" постачання небезпечної зброї дітям та злочинцям.

Цей крок позитивно оцінили провідні активісти руху проти носіння ножів.

Поліцейські попереджали, що запропонована система ліцензування покладе додатковий тягар відповідальності на і без того перевантажені правоохоронні сили. Міністерство внутрішніх справ ще має оцінити повні витрати та адміністративні аспекти цієї системи.

Система ліцензування, яка потребуватиме прийняття відповідного законодавства, є результатом консультацій, розпочатих у грудні 2025 року після вбивств у Саутпорті.

Відтоді уряд запровадив двоступеневу перевірку віку для онлайн-покупок ножів та зобов’язав продавців повідомляти про оптові замовлення на шість і більше ножів.

Очікується, що ліцензія кожного продавця ножів діятиме три роки, а плата за неї встановлюватиметься на основі повного відшкодування витрат.

Нагадаємо, торік 18-річного Акселя Рудакубана, який зізнався в убивстві трьох дівчат у місті Саутпорт на півночі Англії в липні 2024 року, засудили до 13 пожиттєвих позбавлень волі.

Наприкінці липня 2024 року тоді 17-річний Рудакубана напав із ножем на дітей і дорослих на північному заході Англії під час заняття з танців. У результаті загинули троє дівчат, ще вісім дітей і двоє дорослих отримали ножові поранення.