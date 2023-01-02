Міністерку оборони Німеччини розкритикували за новорічне привітання

Міністерку оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт критикують за відео з новорічним привітанням, називаючи його "непрофесійним".

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Ламбрехт виклала відео у своєму Instagram-акаунті. Схоже, вона записувала його пізно увечері, невдовзі перед новим роком, оскільки у небі довкола неї розриваються феєрверки.

Міністерка каже, що 2022 рік став роком великих викликів через війну в Україні, та що у зв’язку з цим у неї видався рік дуже особливих вражень та зустрічей з цікавими людьми.

I’ve translated the relevant bits (as close to the original as I could, hence some clunky phrasing).

I’m sorry, this is disastrous. pic.twitter.com/JMaJlh08cu — Ulrike Franke (@RikeFranke) January 1, 2023

Також Ламбрехт дякує військовим і правоохоронцям, які через свої обов’язки проводять свята не в родинному колі, а за службовими обов’язками.

У соцмережах відео викликало критику як "непрофесійне" через зміст звернення і через те, що воно виглядає записаним абияк в останній момент і міністерку не завжди легко розчути за святковими залпами піротехніки.

В опозиційній ХДС назвали це привітання черговим аргументом про те, що Ламбрехт - не та людина, яка мала би обіймати посаду міністра оборони в одній з найбільш впливових держав Євросоюзу.

Як повідомлялося, міністерку оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт усе частіше критикують через проблему з нестачею боєприпасів, артилерійських снарядів і ракет на складах Бундесверу. Нещодавно до цього списку додався скандал із новітніми БМП Puma, коли всі одиниці цієї техніки вийшли з ладу після тижня навчань.