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Міністерку оборони Німеччини розкритикували за новорічне привітання

Понеділок, 2 січня 2023, 10:41

Міністерку оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт критикують за відео з новорічним привітанням, називаючи його "непрофесійним".

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Ламбрехт виклала відео у своєму Instagram-акаунті. Схоже, вона записувала його пізно увечері, невдовзі перед новим роком, оскільки у небі довкола неї розриваються феєрверки. 

Міністерка каже, що 2022 рік став роком великих викликів через війну в Україні, та що у зв’язку з цим у неї видався рік дуже особливих вражень та зустрічей з цікавими людьми. 

Також Ламбрехт дякує військовим і правоохоронцям, які через свої обов’язки проводять свята не в родинному колі, а за службовими обов’язками. 

У соцмережах відео викликало критику як "непрофесійне" через зміст звернення і через те, що воно виглядає записаним абияк в останній момент і міністерку не завжди легко розчути за святковими залпами піротехніки. 

В опозиційній ХДС назвали це привітання черговим аргументом про те, що Ламбрехт - не та людина, яка мала би обіймати посаду міністра оборони в одній з найбільш впливових держав Євросоюзу. 

Як повідомлялося, міністерку оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт усе частіше критикують через проблему з нестачею боєприпасів, артилерійських снарядів і ракет на складах Бундесверу. Нещодавно до цього списку додався скандал із новітніми БМП Puma, коли всі одиниці цієї техніки вийшли з ладу після тижня навчань. 

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Німеччина

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