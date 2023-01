Міністерку оборони Німеччини розкритикували за новорічне привітання

Міністерку оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт критикують за відео з новорічним привітанням, називаючи його "непрофесійним".

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Ламбрехт виклала відео у своєму Instagram-акаунті. Схоже, вона записувала його пізно увечері, невдовзі перед новим роком, оскільки у небі довкола неї розриваються феєрверки.

Міністерка каже, що 2022 рік став роком великих викликів через війну в Україні, та що у зв’язку з цим у неї видався рік дуже особливих вражень та зустрічей з цікавими людьми.

I’ve translated the relevant bits (as close to the original as I could, hence some clunky phrasing).

I’m sorry, this is disastrous. pic.twitter.com/JMaJlh08cu