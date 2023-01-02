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Министра обороны Германии раскритиковали за новогоднее поздравление

Понедельник, 2 января 2023, 10:41

Министра обороны Германии Кристине Ламбрехт критикуют за видео с новогодним поздравлением, называя его "непрофессиональным".

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Ламбрехт выложила видео в своем Instagram-аккаунте. Похоже, она записывала его поздно вечером, вскоре перед новым годом, поскольку в небе вокруг нее разрываются фейерверки. 

Министр говорит, что 2022 год стал годом больших вызовов из-за войны в Украине, и что в связи с этим для нее это был год очень особых впечатлений и встреч с интересными людьми. 

Также Ламбрехт благодарит военных и правоохранителей, которые из-за своих обязанностей проводят праздники не в семейном кругу, а на службе. 

В соцсетях видео вызвало критику как "непрофессиональное" из-за содержания обращения и из-за того, что оно выглядит записанным кое-как в последний момент и министра не всегда легко расслышать за праздничными залпами пиротехники. 

В оппозиционной ХДС назвали это поздравление очередным аргументом о том, что Ламбрехт - не тот человек, который должен был бы занимать должность министра обороны в одном из самых влиятельных государств Евросоюза. 

Как сообщалось, министра обороны Германии Кристине Ламбрехт все чаще критикуют из-за проблемы с нехваткой боеприпасов, артиллерийских снарядов и ракет на складах Бундесвера. Недавно к этому списку добавился скандал с новейшими БМП Puma, когда все единицы этой техники вышли из строя после недели учений. 

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Германия

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