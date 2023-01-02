Прем’єр Польщі назвав себе прихильником смертної кари за найтяжчі злочини

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що за найтяжчі злочини, як-то державну зраду, можна присуджувати смертну кару – офіційно вона заборонена в країні з 1997 року й не відбувалась із 1988-го.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Моравецький сказав у прямому етері у Facebook у понеділок, відповідаючи на запитання інтернет-користувачів.

Одне з питань стосувалось того, чи допоможе запровадження смертної кари за найтяжчі злочини стримати "ваше і ваших колег прагнення знищити і розграбувати польську власність, звести громадян до рангу рабів".

Прем’єр Польщі у відповідь заявив, що його уряд займається націоналізацією підприємств, розпроданих попередниками, а як приклад "рабства" навів підвищення тими ж попередниками пенсійного віку.

"Я скористаюся цим фрагментом, щоб сказати, що в цілому я вважаю, що з цією смертною карою, ми повинні переосмислити її, а не діяти поспішно, як сучасний світ, щоб швидко її ліквідувати. На мою думку, за найтяжчі злочини має бути дозволена смертна кара", – сказав далі Моравецький.

"Я вважаю, що це був передчасний винахід 1990-х років або раніше. Тут я також не погоджуюся з вченням церкви, оскільки є прихильником смертної кари", – додав він.

Смертна кара в Польщі офіційно була скасована у 1997 році з ухваленням нового кримінального кодексу, який набув чинності з 1998-го. Водночас востаннє смертний вирок було застосовано ще у комуністичній Польщі у квітні 1988 року.

Крім того, Польща взяла на себе зобов’язання як член Ради Європи не запроваджувати смертну кару у своє законодавство й приєдналась до протоколів №6 і №13 Європейської конвенції з прав людини 1950 року, які скасовують смертну кару у мирний і воєнний час.