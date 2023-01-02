Премьер Польши назвал себя сторонником смертной казни за самые тяжкие преступления

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что за самые тяжкие преступления, такие как государственная измена, можно присуждать смертную казнь - официально она запрещена в стране с 1997 года и не происходила с 1988-го.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Моравецкий сказал в прямом эфире в Facebook в понедельник, отвечая на вопросы интернет-пользователей.

Один из вопросов касался того, поможет ли введение смертной казни за тяжкие преступления сдержать "ваше и ваших коллег стремление уничтожить и разграбить польскую собственность, возвести граждан в ранг рабов".

Премьер Польши в ответ заявил, что его правительство занимается национализацией предприятий, распроданных предшественниками, а в качестве примера "рабства" привел повышение теми же предшественниками пенсионного возраста.

"Я воспользуюсь этим фрагментом, чтобы сказать, что в целом я считаю, что с этой смертной казнью, мы должны переосмыслить ее, а не действовать поспешно, как современный мир, чтобы быстро ее ликвидировать. По моему мнению, за самые тяжкие преступления должна быть разрешена смертная казнь", - сказал далее Моравецкий.

"Я считаю, что это было преждевременное изобретение 1990-х годов или раньше. Здесь я также не согласен с учением церкви, поскольку являюсь сторонником смертной казни", - добавил он.

Смертная казнь в Польше официально была отменена в 1997 году с принятием нового уголовного кодекса, который вступил в силу с 1998-го. В то же время последний раз смертный приговор был применен еще в коммунистической Польше в апреле 1988 года.

Кроме того, Польша взяла на себя обязательства как член Совета Европы не вводить смертную казнь в свое законодательство и присоединилась к протоколам №6 и №13 Европейской конвенции по правам человека 1950 года, которые отменяют смертную казнь в мирное и военное время.