Остін про танки: Ви чули міністра оборони Німеччини 

Глава Пентагону Ллойд Остін на підсумковій пресконференції щодо засідання у форматі "Рамштайн" прокоментував відсутність рішення щодо поставок німецьких танків Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на питання, чи обговорювали міністри постачання танків Україні, Остін послався на свого німецького колегу: "Я думаю, ви мали чути міністра оборони Німеччини, який раніше сказав, що вони не ухвалили рішення про надання танків Leopard".

Остін також сказав, що у нього немає ніяких заяв з приводу поставки танків Abrams.

На запитання, чи Німеччина робить достатньо, щоб продемонструвати "справжнє лідерство" в Європі, Остін відповів: "Так, але всі ми можемо зробити більше".

Глава Пентагону зазначив, що наразі союзники сфокусовані на допомозі Україні, щоб зробити її успішною на полі бою "зараз".

"Ми зараз справді сфокусовані на тому, щоб гарантувати, що Україна має можливості, які їй потрібні, аби бути успішною саме зараз. У нас тут є вікно можливостей між теперішнім часом і весною… Це небагато часу, і ми повинні об’єднати правильні можливості", - сказав він.

Остін також сказав, що деякі союзники все ж мають намір надати Україні бойові танки, зокрема, Польща і Британія. Він описав пакет військової допомоги, що надсилається Україні, як "дуже, дуже потужний".

"Я справді вірю, що це дозволить українцям досягти успіху в майбутньому. Це не залежить від однієї платформи, це об’єднані зусилля, і я щиро вірю, що це дасть їм найкращу можливість для успіху", - сказав він.

Як відомо, західні партнери України чинять на Берлін тиск з метою дати "зелене світло" хоча б реекспорту танків німецького виробництва.

Однак, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, рішення щодо постачання Україні танків досягнуте не було. Пісторіус сказав, що серед союзників "немає одностайної думки" щодо цього питання.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький раніше натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.







