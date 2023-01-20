Остин о танках: Вы слышали министра обороны Германии

Глава Пентагона Ллойд Остин на итоговой пресс-конференции после заседания в формате "Рамштайн" прокомментировал отсутствие решения по поставкам германских танков Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В ответ на вопрос, обсуждали ли министры поставки танков Украине, Остин сослался на своего немецкого коллегу: "Я думаю, вы должны были слышать министра обороны Германии, который ранее сказал, что они не приняли решения о предоставлении танков Leopard".

Остин также сказал, что у него нет никаких заявлений по поводу поставки танков Abrams.

На вопрос, делает ли Германия достаточно, чтобы продемонстрировать "настоящее лидерство" в Европе, Остин ответил: "Да, но все мы можем сделать больше".

Глава Пентагона отметил, что союзники сфокусированы на помощи Украине, чтобы сделать ее успешной на поле боя "сейчас".

"Мы сейчас действительно сфокусированы на том, чтобы гарантировать, что у Украины есть возможности, которые ей нужны, чтобы быть успешной именно сейчас. У нас здесь есть окно возможностей между настоящим и весной… Это немного времени, и мы должны объединить правильные возможности ", – сказал он.

Остин также сказал, что некоторые союзники все же намерены предоставить Украине боевые танки, в частности Польша и Британия. Он описал пакет военной помощи, который направляется Украине, как "очень, очень мощный".

"Я действительно верю, что это позволит украинцам добиться успеха в будущем. Это не зависит от одной платформы, это объединенные усилия, и я искренне верю, что это даст им лучшую возможность для успеха", - сказал он.

Как известно, западные партнеры Украины оказывают на Берлин давление с целью дать "зеленый свет" хотя бы реэкспорту танков немецкого производства.

Однако, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, решения по поставкам Украине танков достигнуто не было. Писториус сказал, что среди союзников "нет единодушного мнения" по этому вопросу.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий ранее намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства без согласия Берлина, если будет ожидать согласия слишком долго.