У Берліні розслідують діяльність представництва російської державної організації

Прокуратура Берліна розпочала розслідування щодо "Русского дома" – представництва російської державної організації "Россотрудничество" в столиці Німеччини на предмет того, чи порушила її діяльність законодавство про зовнішню торгівлю.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", агенції DPA в п'ятницю повідомив речник берлінських правоохоронних органів Себастьян Блюхер.

За його словами, німецькі правоохоронці розслідують, чи не порушує діяльність "Русского дома" закон про зовнішню торгівлю і платежі. Інших подробиць Блюхер не повідомив.

Скаргу на російську організацію подав колишній політик партії "Зелені" Фолькер Бек. Він розповів DPA, що "Русский дом" здійснює в Німеччині кремлівську пропаганду, в той час як люди щодня гинуть на війні в Україні.

Він закликав також розслідувати дії влади Берліна щодо дотримання санкцій, адже "Россотрудничество" підпадає під обмежувальні заходи ЄС.

"Русский дом" на Фрідріхштрассе в Берліні був заснований у 1980-х роках як радянський науковий і культурний центр. Сьогодні він діє як центр, де, серед іншого, проводяться культурні заходи та мовні курси.

Нині "Русский дом" – офіційна назва закордонних представництв організації "Россотрудничество", яка позиціонується як інституція російської культурної дипломатії.

Українська громада в Берліні вже давно протестує проти того, що "Русский дом" залишається відкритим, незважаючи на агресивну війну Росії.

Раніше керівник Федерального відомства з питань захисту конституції Німеччини (BfV) Томас Хальденванг заявив, що німецькі спецслужби докладають зусиль для недопущення в країну нових російських шпигунів.