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В Берлине расследуют деятельность представительства российской государственной организации

Пятница, 20 января 2023, 19:28

Прокуратура Берлина начала расследование в отношении "Русского дома" - представительства российской государственной организации "Россотрудничество" в столице Германии на предмет того, нарушила ли ее деятельность законодательство о внешней торговле.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", агентству DPA в пятницу сообщил представитель берлинских правоохранительных органов Себастьян Блюхер.

По его словам, немецкие правоохранители расследуют, не нарушает ли деятельность "Русского дома" закон о внешней торговле и платежах. Других подробностей Блюхер не сообщил.

Жалобу на российскую организацию подал бывший политик партии "Зеленые" Фолькер Бек. Он рассказал DPA, что "Русский дом" осуществляет в Германии кремлевскую пропаганду, в то время как люди ежедневно гибнут на войне в Украине.

Он призвал также расследовать действия властей Берлина по соблюдению санкций, ведь "Россотрудничество" подпадает под ограничительные меры ЕС.

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"Русский дом" на Фридрихштрассе в Берлине был основан в 1980-х годах как советский научный и культурный центр. Сегодня он действует как центр, где, среди прочего, проводятся культурные мероприятия и языковые курсы.

Сейчас "Русский дом" - официальное название зарубежных представительств организации "Россотрудничество", которая позиционируется как институт российской культурной дипломатии.

Украинская община в Берлине уже давно протестует против того, что "Русский дом" остается открытым, несмотря на агрессивную войну России.

Ранее руководитель Федерального ведомства по вопросам защиты конституции Германии (BfV) Томас Хальденванг заявил, что немецкие спецслужбы прилагают усилия для недопущения в страну новых российских шпионов.

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