У Польщі перекинувся автобус з Білорусі, є постраждалі

У Люблінському воєводстві рано вранці 21 січня зазнав аварії автобус, що прямував з Білорусі до Італії, семеро людей опинились у лікарні.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Автобус рухався трасою 19. Поблизу села Вандзін він з’їхав з дороги і перекинувся у кювет.

З 37 пасажирів семеро отримали травми, які потребували госпіталізації, їх забрали до лікарень у Любліні та Любартові. Інших пасажирів розмістили в готелі в сусідньому населеному пункті. Водій залишився на місці події для документації.

Аварії могли посприяти ускладнені погодні умови - до Польщі повернулася зимова погода зі снігом та ожеледдю.

Нагадаємо, минулого тижня на півдні Польщі сталася ДТП за участю 40 автомобілів.