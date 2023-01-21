У Польщі перекинувся автобус з Білорусі, є постраждалі
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Субота, 21 січня 2023, 14:20
Субота, 21 січня 2023, 14:20
У Люблінському воєводстві рано вранці 21 січня зазнав аварії автобус, що прямував з Білорусі до Італії, семеро людей опинились у лікарні.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Автобус рухався трасою 19. Поблизу села Вандзін він з’їхав з дороги і перекинувся у кювет.
З 37 пасажирів семеро отримали травми, які потребували госпіталізації, їх забрали до лікарень у Любліні та Любартові. Інших пасажирів розмістили в готелі в сусідньому населеному пункті. Водій залишився на місці події для документації.
Аварії могли посприяти ускладнені погодні умови - до Польщі повернулася зимова погода зі снігом та ожеледдю.
Нагадаємо, минулого тижня на півдні Польщі сталася ДТП за участю 40 автомобілів.
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