В Польше перевернулся автобус из Беларуси, есть пострадавшие
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Суббота, 21 января 2023, 14:20
Суббота, 21 января 2023, 14:20
В Люблинском воеводстве рано утром 21 января потерпел аварию автобус, следовавший из Беларуси в Италию, семь человек оказались в больнице.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Автобус двигался по трассе 19. Вблизи села Вандзин он съехал с дороги и перевернулся в кювет.
Из 37 пассажиров семеро получили травмы, которые требовали госпитализации, их забрали в больницы в Люблине и Любартове. Других пассажиров разместили в гостинице в соседнем населенном пункте. Водитель остался на месте происшествия для документации.
Аварии могли поспособствовать осложненные погодные условия - в Польшу вернулась зимняя погода со снегом и гололедом.
Напомним, на прошлой неделе на юге Польши произошло масштабное ДТП с участием 40 автомобилей.
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