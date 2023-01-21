В Польше перевернулся автобус из Беларуси, есть пострадавшие

В Люблинском воеводстве рано утром 21 января потерпел аварию автобус, следовавший из Беларуси в Италию, семь человек оказались в больнице.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Автобус двигался по трассе 19. Вблизи села Вандзин он съехал с дороги и перевернулся в кювет.

Из 37 пассажиров семеро получили травмы, которые требовали госпитализации, их забрали в больницы в Люблине и Любартове. Других пассажиров разместили в гостинице в соседнем населенном пункте. Водитель остался на месте происшествия для документации.

Аварии могли поспособствовать осложненные погодные условия - в Польшу вернулась зимняя погода со снегом и гололедом.

Напомним, на прошлой неделе на юге Польши произошло масштабное ДТП с участием 40 автомобилей.