Вартість заморожених у Фінляндії російських активів досягла майже 190 млн євро

Загальна вартість заморожених у Фінляндії російських активів внаслідок санкцій за війну Кремля проти України досягла 187 млн євро.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", таку цифру озвучила керівниця відділу санкцій у Міністерстві закордонних справ Піа Сааріваара.

Замороженням російських активів у Фінляндії займається Управління з питань стягнення боргів.

За її словами, серед замороженого майна - нерухомість, акції, автомобілі, яхти та літаки, "всілякі види майна, що має цінність".

У Фінляндії найбільш відомий російський олігарх Геннадій Тимченко, якому належала у тому числі частина гельсінкської Hartwall Arena (зараз - Helsinki-halli), одного з найвідоміших залів столиці, у Фінляндії санкції вдарили також по майну олігархів Ротенбергів.

Нагадаємо, 20 січня Фінляндія оголосила про виділення рекордного пакета допомоги для України на 400 млн євро. Це більш ніж удвічі більше, ніж сукупна вартість попередніх пакетів. Деталі допомоги не розголошують задля безпеки логістики.