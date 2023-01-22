Стоимость замороженных в Финляндии российских активов достигла почти 190 млн евро

Общая стоимость замороженных в Финляндии российских активов в результате санкций за войну Кремля против Украины достигла 187 млн евро.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", такую цифру озвучила руководитель отдела санкций в Министерстве иностранных дел Пиа Саариваара.

Замораживанием российских активов в Финляндии занимается Управление по вопросам взыскания долгов.

По ее словам, среди замороженного имущества - недвижимость, акции, автомобили, яхты и самолеты, "всевозможные виды имущества, имеющего ценность".

В Финляндии наиболее известен российский олигарх Геннадий Тимченко, которому принадлежала в том числе часть хельсинкской Hartwall Arena (сейчас - Helsinki-halli), одного из самых известных залов столицы, в Финляндии санкции ударили также по имуществу олигархов Ротенбергов.

Напомним, 20 января Финляндия объявила о выделении рекордного пакета помощи для Украины на 400 млн евро, в него войдет тяжелое оружие. Это более чем вдвое больше, чем совокупная стоимость предыдущих пакетов. Детали не разглашаются для безопасности логистики.