Байден скоординував підтримку України з лідерами Франції, Німеччини, Італії і Британії 

Президент США Джо Байден у середу поспілкувався телефоном з лідерами Франції, Німеччини, Італії і Британії в рамках координації підтримки України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Президент Байден провів розмову сьогодні вранці з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцом, прем'єр-міністром Італії Мелоні та прем'єр-міністром Великої Британії Сунаком в рамках нашої тісної координації щодо підтримки України", - поінформувала речниця у своєму Twitter, не надавши подальших подробиць.

