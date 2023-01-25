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Байден скоординував підтримку України з лідерами Франції, Німеччини, Італії і Британії 

Середа, 25 січня 2023, 18:26

Президент США Джо Байден у середу поспілкувався телефоном з лідерами Франції, Німеччини, Італії і Британії в рамках координації підтримки України. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Президент Байден провів розмову сьогодні вранці з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцом, прем'єр-міністром Італії Мелоні та прем'єр-міністром Великої Британії Сунаком в рамках нашої тісної координації щодо підтримки України", - поінформувала речниця у своєму Twitter, не надавши подальших подробиць.

Як очікується, Байден у середу виступить у Білому домі о 19:00 за київським часом з промовою щодо продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Наразі не відомо, що скаже президент США у своєму виступі, але примітно, що він відбудеться після оголошення Берліна про поставку Україні танків Leopard 2.

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Байден США Війна з РФ

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