Висока явка і серія порушень: як Вірменія голосувала на парламентських виборах

Центральна виборча комісія Вірменії повідомила про високу активність виборців під час голосування на парламентських виборах.

Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, інформує "Європейська правда".

Станом на 17:00 за єреванським часом (16:00 за Києвом), тобто за 3 години до завершення голосування, явка виборців на чергових парламентських виборах у Вірменії становила 48,92%.

На попередніх парламентських виборах у Вірменії на цей час проголосували 38,52%.

За даними ЦВК, загалом право голосу на виборах у Вірменії мають 2 505 102 особи.

Остаточні дані щодо явки ЦВК Вірменії оприлюднить о 20:00 за київським часом.

Крім того, станом на 17:00 до Оперативного управління Міністерства внутрішніх справ та на гарячу лінію надійшло 57 дзвінків, пов’язаних з виборами.

Згідно із заявою відомства, зафіксовано 19 випадків багаторазового голосування, 15 – порушення таємниці голосування, 2 – перешкоджання здійсненню права голосу, 1 – підкуп виборців та 1 – носіння холодної зброї на виборчій дільниці. Матеріали справ передано до органів досудового розслідування. Затримано 14 осіб.

198 повідомлень про ймовірні порушення наразі перевіряються. Також перевіряються публікації про вибори у пресі та соціальних мережах.

О 19:00 за київським часом виборчі дільниці у Вірменії закрились. Перші дані вірменська ЦВК публікуватиме о 22:00 за Києвом. Наразі тривають підготовчі роботи до підрахунку голосів.

Вибори відбуваються на тлі загострення тиску на Єреван з боку Москви через курс Пашиняна на зближення з ЄС.

Після саміту ЄАЕС Путін пригрозив Вірменії "українським сценарієм" через її євроінтеграційні прагнення. Також Росія відкликала свого посла у Вірменії для консультацій. Крім того, почались заходи економічного тиску.

Агентство Reuters на основі спілкування із представниками західних розвідок та документів розповіло, як Росія намагається відвернути перемогу Пашиняна, побоюючись, що його переобрання закріпить прозахідний курс країни.

Детальніше на цю тему – у статті Шантаж і пряник Кремля. Як Путін іде до поразки у Вірменії та що планує після неї.