Байден скоординировал поддержку Украины с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии 

Президент США Джо Байден в среду пообщался по телефону с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании в рамках координации поддержки Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент Байден провел разговор сегодня утром с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Шольцом, премьер-министром Италии Мелони и премьер-министром Великобритании Сунаком в рамках нашей тесной координации по поддержке Украины", - сообщила пресс-секретарь в своем Twitter, не предоставив дальнейших подробностей.

President Biden spoke this morning with President Macron of France, Chancellor Scholz of Germany, Prime Minister Meloni of Italy, and Prime Minister Sunak of the United Kingdom as part of our close coordination on support for Ukraine.