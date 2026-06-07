Вибори у Вірменії, літак Зеленського іде з Жешува, реакція на удар по Чорнобилю: новини вихідних

У Вірменії відбуваються вибори, що мають стати точкою неповернення у відносинах цієї країни з Росією. І схоже, що результати там будуть чудовими.

У Литві у той самий час відбуваються процеси, що б’ють по ультраправій партії, яку багато хто вважає "корисними ідіотами Кремля"

Утім, одночасно надходять також новини з інших країн, які не додають оптимізму Україні. Зокрема, спроби залагодити конфлікт з Польщею наразі не дали успіху. Ілюстрацією стало те, що президент Зеленський вперше показово оминув польський аеропорт, що був місцем базування його літака

А Росія пішла на нову ескалацію, обстрілявши ядерний об’єкт у зоні відчуження ЧАЕС.

Про все важливе і цікаве за вихідні 6 і 7 червня – у дайджесті "Європейської правди".

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Вибори у Вірменії

У неділю ввечері Центральна виборча комісія Вірменії оголосила про завершення виборів до парламенту країни. Офіційні результати будут ближче до ранку, але злиті за штабів дані свідчать про розгромну поразку росіян. Нібито партія прем'єра має отримати майже 57%, а проросійська "Сильна Вірменія" – лише 17,5%.

Та варто наголосити – це ще не офіційні дані. А офіційно відомо про дуже високу явка і про серію порушень на виборах.

Що конкретно це означатиме для відносин Єревана із Москвою?

Попри те, що прем’єр Пашинян нібито не бачить напруженості у відносинах з РФ, навіть у його команді не приховують, що насправді попереду -зміни.

Зокрема, очільник МЗС Вірменії заявив, що відносини з РФ "потребують оздоровлення".

Зміни у Литві

У Вільнюсі – дуже важливі зміни в уряді. Литовські соціал-демократи, тобто основна (і дуже проукраїнська партія в урядовій коаліції Литви у суботу зробила заяву, припиняє співпрацю із "Зорею Німану"

Це – суперечлива ультраправа партією "Зоря Німану", лідер якої Ремігіюс Жемайтайтіс відомий антиукраїнськими заявами, що гради на руку РФ.

Президент Литви вже привітав це рішення про переформатування литовської коаліції та припинення співпраці з "Зорею Німану".

Ця історія ще матиме розвиток.

Удар по Чорнобилю

Вранці 7 червня "Енергоатом" повідомив, що вночі російський дрон атакував будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), розташовану поблизу Чорнобильської АЕС.

Зеленський і Сибіга закликали світ відреагувати на цей удар, що ніс загрозу ядерній безпеці.

Протягом неділі надходили також перші реакції – зокрема, глава МЗС Естонії зробив заяву про те, що "така безрозсудна політика Кремля не може залишитися без відповіді і вимагає найжорсткіших заходів впливу"

Суперечка з Польщею

Глава Офісу президента України Кирило Буданов у суботу, 6 червня, у Польщі зустрівся з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем, щоби обговорити скандал з "Героями УПА".

Зустріч відбулася, але не дозволила врегулювати суперечності. Зокрема, Косіняк-Камиш після зустрічі з Будановим заявив, що "Є межі, які не можна перетинати".

Непрямим підтвердженням того, що ситуація непроста, стало рішення Зеленського змінити аеропорт для закордонних візитів. У неділю він вилетів до Британії, але його борт полетів не з польського Жешува, як це відбувалося досі, а з Кишинева.

До Британії Зеленський полетів на зустріч зі Стармером, Мерцом і Макроном.

Відлуння війни

Президент Румунії розповів провів нараду через вибух українського дрона в Констанці.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий перепросив у Греції за морський дрон біля острова Лефкада в Іонічному морі, належність якого Україні Київ тривалий час заперечував.

Команда НАТО з мінімальним відривом перемогла команду України під час симуляції ведення кібервійни – тобто альянс заледь відбив атаку за російським сценарієм.