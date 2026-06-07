Трамп запевняє, що не має розбіжностей у позиціях з прем’єром Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп запевнив, що він і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу дотримуються однакової позиції щодо конфлікту на Близькому Сході.

Про це американський президент заявив в інтерв’ю NBC News, повідомляє "Європейська правда".

Трамп запевнив, що "чудово ладнає" з очільником ізраїльського уряду.

"Ми – чудові товариші. Ми завдали дуже, дуже сильного удару по певній країні, яка протягом 47 років завдавала одні неприємності. Я не згоден з ним з кількох питань", – сказав Трамп.

Коли його запитали, чи не заперечує він проти бомбардувань Ізраїлем Лівану, Трамп відповів, що хотів би бачити більш "хірургічну атаку на Хезболлу".

Нагадаємо, ЗМІ раніше повідомили, що після ударів Армії оборони Ізраїлю по Лівану президент США вилаяв ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу під час телефонної розмови.

Згодом Трамп підтвердив, що вилаявся на Нетаньягу, оскільки "трохи роздратований тим, що він постійно воює з Ліваном".

Своєю чергою сам Нетаньягу визнав, що між ним і Трампом існують розбіжності, однак додав, що у головних питаннях їхні думки збігаються.