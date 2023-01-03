Прем’єр Хорватії доручив розібратися з підвищенням цін під прикриттям переходу країни на євро

У Хорватії майже безпроблемно минув перший робочий понеділок з моменту переходу країни на євро, за винятком випадків завищення цін під виглядом конвертації.

Про це повідомляє "Балканський оглядач", пише "Європейська правда".

Попри побоювання, проблем з роботою банкоматів і банківських карток не сталося. Єдине, на що масово почали скаржитись люди - подорожчання товарів у великих магазинах і дрібних крамницях під виглядом конвертації та округлення.

У зв’язку з цим прем’єр Андрей Пленкович зібрав на нараду очільників профільних міністерств та відомств щодо захисту споживачів від необґрунтованого підвищення цін. "Введення євро не є приводом для підвищення цін на товари та послуги", - наголосив прем’єр.

Водночас у Спілці захисту прав споживачів кажуть, що це прогнозована ситуація, тому що так само відбувалося і в сусідніх Італії та Словенії під час їхнього переходу на євро.

Нагадаємо, з 1 січня Хорватія стала членом єврозони. Перші два тижні діятиме перехідний період, коли банкомати адаптовують до зняття євро, а розраховуватися можна і в євро, і в кунах, проте у разі розрахунку в кунах решту мають видавати у євро.

З 15 січня і до кінця року невитрачені готівкові куни можна буде безкоштовно обміняти на євро у вказаних відділеннях банку та пошти, а з 2024 року – лише в Хорватському національному банку.

Також 1 січня Хорватія увійшла до Шенгенської зони.