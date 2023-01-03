Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Прем’єр Хорватії доручив розібратися з підвищенням цін під прикриттям переходу країни на євро

Вівторок, 3 січня 2023, 09:25

У Хорватії майже безпроблемно минув перший робочий понеділок з моменту переходу країни на євро, за винятком випадків завищення цін під виглядом конвертації. 

Про це повідомляє "Балканський оглядач", пише "Європейська правда". 

Попри побоювання, проблем з роботою банкоматів і банківських карток не сталося. Єдине, на що масово почали скаржитись люди - подорожчання товарів у великих магазинах і дрібних крамницях під виглядом конвертації та округлення.

У Хорватії величезні черги біля банкоматів через перехід на євро з 1 січня

У зв’язку з цим прем’єр Андрей Пленкович зібрав на нараду очільників профільних міністерств та відомств щодо захисту споживачів від необґрунтованого підвищення цін. "Введення євро не є приводом для підвищення цін на товари та послуги", - наголосив прем’єр.

Водночас у Спілці захисту прав споживачів кажуть, що це прогнозована ситуація, тому що так само відбувалося і в сусідніх Італії та Словенії під час їхнього переходу на євро. 

Нагадаємо, з 1 січня Хорватія стала членом єврозони. Перші два тижні діятиме перехідний період, коли банкомати адаптовують до зняття євро, а розраховуватися можна і в євро, і в кунах, проте у разі розрахунку в кунах решту мають видавати у євро.   

З 15 січня і до кінця року невитрачені готівкові куни можна буде безкоштовно обміняти на євро у вказаних відділеннях банку та пошти, а з 2024 року – лише в Хорватському національному банку.

Також 1 січня Хорватія увійшла до Шенгенської зони. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Хорватія єврозона

Статті

Вісім причин, чому "єврозакон" про медіа добрий, і одна причина, чому ні

Є принаймні 8 причин вважати одним з найважливіших парламентських досягнень року ухвалення нового закону "Про медіа". Його цінність - не лише у виконанні вимоги ЄС...
3 січня 2023 — Євгенія Кравчук, народний депутат України, "Слуга народу"

Ердоган йде на третій термін: як вибори впливатимуть на зовнішню політику Туреччини

Цього року в Туреччині пройдуть одночасно парламентські та президентські вибори. І вони дедалі більше впливатимуть на внутрішню та зовнішню політику Анкари.
2 січня 2023 — Євгенія Габер, Юрій Панченко

Перемоги та виклики 2022 року, міжнародний прогноз для України на 2023 рік

Україна - кандидат у ЄС, але попереду переговори. Ми подали заявку на вступ до НАТО, але маємо проблемну Угорщину...
31 грудня 2022 — Європейська правда