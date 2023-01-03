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Премьер Хорватии поручил разобраться с повышением цен под прикрытием перехода страны на евро

Вторник, 3 января 2023, 09:25

В Хорватии почти беспроблемно прошел первый рабочий понедельник с момента перехода страны на евро, за исключением случаев завышения цен под видом конвертации. 

Об этом сообщает "Балканский обозреватель", пишет "Европейская правда". 

Несмотря на опасения, проблем с работой банкоматов и банковских карточек не произошло. Единственное, на что массово начали жаловаться люди - подорожание товаров в крупных и мелких магазинах под видом конвертации и округления.

В Хорватии огромные очереди у банкоматов из-за перехода на евро с 1 января

В связи с этим премьер Андрей Пленкович собрал на совещание руководителей профильных министерств и ведомств, чтобы обсудить защиту потребителей от необоснованного повышения цен. "Введение евро не является поводом для повышения цен на товары и услуги", - подчеркнул премьер.

В то же время в Союзе защиты прав потребителей говорят, что это прогнозируемая ситуация, потому что так же происходило и в соседних Италии и Словении во время их перехода на евро. 

Напомним, с 1 января Хорватия стала членом еврозоны. Первые две недели будет действовать переходный период, когда банкоматы адаптируют к снятию евро, а расплачиваться можно и в евро, и в кунах, однако в случае расчета в кунах сдачу должны выдавать в евро.   

С 15 января и до конца года неизрасходованные наличные куны можно будет бесплатно обменять на евро в указанных отделениях банка и почты, а с 2024 года - только в Хорватском национальном банке.

Также 1 января Хорватия вошла в Шенгенскую зону. 

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Хорватия еврозона

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