Премьер Хорватии поручил разобраться с повышением цен под прикрытием перехода страны на евро

В Хорватии почти беспроблемно прошел первый рабочий понедельник с момента перехода страны на евро, за исключением случаев завышения цен под видом конвертации.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель", пишет "Европейская правда".

Несмотря на опасения, проблем с работой банкоматов и банковских карточек не произошло. Единственное, на что массово начали жаловаться люди - подорожание товаров в крупных и мелких магазинах под видом конвертации и округления.

В связи с этим премьер Андрей Пленкович собрал на совещание руководителей профильных министерств и ведомств, чтобы обсудить защиту потребителей от необоснованного повышения цен. "Введение евро не является поводом для повышения цен на товары и услуги", - подчеркнул премьер.

В то же время в Союзе защиты прав потребителей говорят, что это прогнозируемая ситуация, потому что так же происходило и в соседних Италии и Словении во время их перехода на евро.

Напомним, с 1 января Хорватия стала членом еврозоны. Первые две недели будет действовать переходный период, когда банкоматы адаптируют к снятию евро, а расплачиваться можно и в евро, и в кунах, однако в случае расчета в кунах сдачу должны выдавать в евро.

С 15 января и до конца года неизрасходованные наличные куны можно будет бесплатно обменять на евро в указанных отделениях банка и почты, а с 2024 года - только в Хорватском национальном банке.

Также 1 января Хорватия вошла в Шенгенскую зону.