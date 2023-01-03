Премьер Хорватии поручил разобраться с повышением цен под прикрытием перехода страны на евро
В Хорватии почти беспроблемно прошел первый рабочий понедельник с момента перехода страны на евро, за исключением случаев завышения цен под видом конвертации.
Об этом сообщает "Балканский обозреватель", пишет "Европейская правда".
Несмотря на опасения, проблем с работой банкоматов и банковских карточек не произошло. Единственное, на что массово начали жаловаться люди - подорожание товаров в крупных и мелких магазинах под видом конвертации и округления.
В связи с этим премьер Андрей Пленкович собрал на совещание руководителей профильных министерств и ведомств, чтобы обсудить защиту потребителей от необоснованного повышения цен. "Введение евро не является поводом для повышения цен на товары и услуги", - подчеркнул премьер.
В то же время в Союзе защиты прав потребителей говорят, что это прогнозируемая ситуация, потому что так же происходило и в соседних Италии и Словении во время их перехода на евро.
Напомним, с 1 января Хорватия стала членом еврозоны. Первые две недели будет действовать переходный период, когда банкоматы адаптируют к снятию евро, а расплачиваться можно и в евро, и в кунах, однако в случае расчета в кунах сдачу должны выдавать в евро.
С 15 января и до конца года неизрасходованные наличные куны можно будет бесплатно обменять на евро в указанных отделениях банка и почты, а с 2024 года - только в Хорватском национальном банке.
Также 1 января Хорватия вошла в Шенгенскую зону.