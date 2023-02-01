В Білорусі вимагали у Міжнародного кримінального суду покарати Польщу за підготовку "агресії"

Ліберально-демократична партія Білорусі (ЛДПБ) наприкінці жовтня 2022 року звернулась до Міжнародного кримінального суду з вимогою притягнути до відповідальності владу Польщі за "підготовку акту агресії щодо Білорусі".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації видання Zerkalo.

У заяві до суду ЛДПБ звинуватила Польщу у формуванні озброєних груп, які мають на меті, "встановлення контролю над сусідньою державою та зміну білоруського конституційного ладу шляхом застосування збройної сили".

У зверненні також зазначалося, що "достеменно відомо про розташування центрів бойової підготовки на території Польщі, де працюють не тільки польські, а й американські військові інструктори, а також фахівці інших країн Північноатлантичного альянсу НАТО". У ЛДПБ вважають, що це є "актом агресії" з боку Польщі.

У Міжнародному кримінальному суді 31 січня відповіли, що звинувачення Мінська "виходять за рамки юрисдикції суду" і підстави для подальшого аналізу відсутні.

"Міжнародний кримінальний суд керується Римським статутом, який наділяє його вельми конкретною і ретельно визначеною юрисдикцією та мандатом. А основна особливість Римського статуту полягає в тому, що суд може здійснювати юрисдикцію щодо осіб тільки в разі найтяжчих злочинів, які викликають стурбованість міжнародної спільноти в цілому. А саме, геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. На підставі наявної на цей час інформації поведінка, описана у вашому повідомленні, мабуть, не підпадає під ці суворі визначення", - йдеться у відповіді суду.

Голова ЛДПБ Олег Гайдукевич заявив, що "ця відповідь нікого не здивувала".

Нагадаємо, 9 січня польський міністр оборони Маріуш Блащак оголосив, що на сході Польщі буде сформована 1-ша піхотна дивізія Легіонів Війська Польського, оснащена придбаними в Південної Кореї та США танками.

Створення нової дивізії є частиною плану зміцнення армії Польщі, зокрема шляхом збільшення кількості солдатів.

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Александр Вольфович назвав плани Польщі щодо розгортання нової дивізії біля кордонів Білорусі "агресивним кроком".

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