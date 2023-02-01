В Беларуси требовали у Международного уголовного суда наказать Польшу за подготовку "агрессии"

Либерально-демократическая партия Беларуси (ЛДПБ) в конце октября 2022 года обратилась в Международный уголовный суд с требованием привлечь к ответственности власти Польши за "подготовку акта агрессии в отношении Беларуси".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания Zerkalo.

В заявлении в суд ЛДПБ обвинила Польшу в формировании вооруженных групп, которые имеют целью "установление контроля над соседним государством и изменение белорусского конституционного строя путем применения вооруженной силы".

В обращении также отмечалось, что "доподлинно известно о расположении центров боевой подготовки на территории Польши, где работают не только польские, но и американские военные инструкторы, а также специалисты других стран Североатлантического альянса НАТО". В ЛДПБ считают, что это является "актом агрессии" со стороны Польши.

В Международном уголовном суде 31 января ответили, что обвинения Минска "выходят за рамки юрисдикции суда" и основания для дальнейшего анализа отсутствуют.

"Международный уголовный суд руководствуется Римским статутом, который наделяет его весьма конкретной и тщательно определенной юрисдикцией и мандатом. А основная особенность Римского статута заключается в том, что суд может осуществлять юрисдикцию в отношении лиц только в случае самых тяжких преступлений, которые вызывают обеспокоенность международного сообщества в целом. А именно, геноцид, преступления против человечности и военные преступления. На основании имеющейся в настоящее время информации поведение, описанное в вашем сообщении, видимо, не подпадает под эти строгие определения", - говорится в ответе суда.

Председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич заявил, что "этот ответ никого не удивил".

Напомним, 9 января польский министр обороны Мариуш Блащак объявил, что на востоке Польши будет сформирована 1-я пехотная дивизия Легионов Войска Польского, оснащенная приобретенными в Южной Корее и США танками.

Создание новой дивизии является частью плана укрепления армии Польши, в частности путем увеличения количества солдат.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович назвал планы Польши по развертыванию новой дивизии у границ Беларуси "агрессивным шагом".

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