Литва закриває один з двох прикордонних переходів для білоруських поїздів - ЗМІ

Литва з 16 лютого закриває для білоруських поїздів залізничний перехід Стасилас - Беняконі.

Про це повідомляє телеканал "Белсат", пише "Європейська правда".

Телеканал заявив, що це підтвердили співробітники литовської митниці. Повідомляється, що відповідний документ надіслали майже всім організаціям у регіоні.

За неофіційними даними, перехід закрили через відсутність рентгенівських систем, які допомагають знаходити контрабандні вантажі (переважно сигарети).

Між Білоруссю та Литвою залишається ще залізничний перехід Гудогай - Кяна.