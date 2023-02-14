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Литва закриває один з двох прикордонних переходів для білоруських поїздів - ЗМІ

Вівторок, 14 лютого 2023, 21:27

Литва з 16 лютого закриває для білоруських поїздів залізничний перехід Стасилас - Беняконі.

Про це повідомляє телеканал "Белсат", пише "Європейська правда".

Телеканал заявив, що це підтвердили співробітники литовської митниці. Повідомляється, що відповідний документ надіслали майже всім організаціям у регіоні.

За неофіційними даними, перехід закрили через відсутність рентгенівських систем, які допомагають знаходити контрабандні вантажі (переважно сигарети).

Між Білоруссю та Литвою залишається ще залізничний перехід Гудогай - Кяна.

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Литва Білорусь

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