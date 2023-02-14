Литва закриває один з двох прикордонних переходів для білоруських поїздів - ЗМІ
Вівторок, 14 лютого 2023, 21:27
Литва з 16 лютого закриває для білоруських поїздів залізничний перехід Стасилас - Беняконі.
Про це повідомляє телеканал "Белсат", пише "Європейська правда".
Телеканал заявив, що це підтвердили співробітники литовської митниці. Повідомляється, що відповідний документ надіслали майже всім організаціям у регіоні.
За неофіційними даними, перехід закрили через відсутність рентгенівських систем, які допомагають знаходити контрабандні вантажі (переважно сигарети).
Між Білоруссю та Литвою залишається ще залізничний перехід Гудогай - Кяна.
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