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Литва закрывает один из двух пограничных переходов для белорусских поездов - СМИ

Вторник, 14 февраля 2023, 21:27

Литва с 16 февраля закрывает для белорусских поездов железнодорожный переход Стасилас — Бенякони.

Об этом сообщает телеканал "Белсат", пишет "Европейская правда".

Телеканал заявил, что эту подтвердили сотрудники литовской таможни. Сообщается, что соответствующий документ прислали почти всем организациям в регионе.

По неофициальным данным, переход закрыли из-за отсутствия рентгеновских систем, помогающих находить контрабандные грузы (преимущественно сигареты).

Между Беларусью и Литвой остается еще железнодорожный переход Гудогай — Кяна.

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Литва Беларусь

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