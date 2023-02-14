Литва закрывает один из двух пограничных переходов для белорусских поездов - СМИ
Вторник, 14 февраля 2023, 21:27
Литва с 16 февраля закрывает для белорусских поездов железнодорожный переход Стасилас — Бенякони.
Об этом сообщает телеканал "Белсат", пишет "Европейская правда".
Телеканал заявил, что эту подтвердили сотрудники литовской таможни. Сообщается, что соответствующий документ прислали почти всем организациям в регионе.
По неофициальным данным, переход закрыли из-за отсутствия рентгеновских систем, помогающих находить контрабандные грузы (преимущественно сигареты).
Между Беларусью и Литвой остается еще железнодорожный переход Гудогай — Кяна.
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