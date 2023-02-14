Литва закрывает один из двух пограничных переходов для белорусских поездов - СМИ

Литва с 16 февраля закрывает для белорусских поездов железнодорожный переход Стасилас — Бенякони.

Об этом сообщает телеканал "Белсат", пишет "Европейская правда".

Телеканал заявил, что эту подтвердили сотрудники литовской таможни. Сообщается, что соответствующий документ прислали почти всем организациям в регионе.

По неофициальным данным, переход закрыли из-за отсутствия рентгеновских систем, помогающих находить контрабандные грузы (преимущественно сигареты).

Между Беларусью и Литвой остается еще железнодорожный переход Гудогай — Кяна.