На конференції в Мюнхені Кулеба провів 15 переговорів про зброю і "формулу миру" – МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час Мюнхенської безпекової конференції провів 15 переговорів із дипломатами країн Заходу й Азії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в МЗС.

"За останню добу на Мюнхенській безпековій конференції Dmytro Kuleba провів дипломатичний спринт. 15 переговорів за 24 години, а також виступи, панельні дискусії, інтерв’ю та пресконференції", – йдеться в повідомленні відомства.

Там уточнюють, що міністр зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, держсекретарем США Ентоні Блінкеном, топ-дипломатом Китаю Ваном Ї, очільниками дипломатії країн G7, віцеканцлером ФРН, а також міністрами закордонних справ Пакистану, Іраку, Бразилії, Японії, Швеції, сенаторами США тощо.

"Домовилися про швидше постачання зброї та боєприпасів, розгортання на повну оборонної промисловості союзників, нові санкції проти РФ, просування "формули миру" та мобілізацію підтримки важливих голосувань в ООН", – підсумовують в МЗС.

Як повідомлялось, на полях Мюнхенської безпекової конференції Дмитро Кулеба закликав країни, які потенційно можуть надати Україні літаки, розпочати навчання українських пілотів до ухвалення політичного рішення про надання авіації.

Також він закликав європейських політиків на кшталт новообраного президента Чехії Петера Павела "вірити в Україну" і не схиляти Київ до поступок.

Про дискусію в Мюнхені читайте у статті: Світ без участі Росії: про який повоєнний порядок домовляються у Мюнхені.