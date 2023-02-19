На конференции в Мюнхене Кулеба провел 15 переговоров об оружии и "формуле мира" - МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время Мюнхенской конференции по безопасности провел 15 переговоров с дипломатами стран Запада и Азии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в МИД.

"За последние сутки на Мюнхенской конференции по безопасности Dmytro Kuleba провел дипломатический спринт. 15 переговоров за 24 часа, а также выступления, панельные дискуссии, интервью и пресс-конференции", - говорится в сообщении ведомства.

Там уточняют, что министр встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, госсекретарем США Энтони Блинкеном, топ-дипломатом Китая Ваном И, руководителями дипломатии стран G7, вице-канцлером ФРГ, а также министрами иностранных дел Пакистана, Ирака, Бразилии, Японии, Швеции, сенаторами США и тому подобное.

"Договорились о более быстрых поставках оружия и боеприпасов, развертывании на полную оборонной промышленности союзников, новых санкциях против РФ, продвижении "формулы мира" и мобилизации поддержки важных голосований в ООН", - заключают в МИД.

Как сообщалось, на полях Мюнхенской конференции по безопасности Дмитрий Кулеба призвал страны, которые потенциально могут предоставить Украине самолеты, начать обучение украинских пилотов до принятия политического решения о предоставлении авиации.

Также он призвал европейских политиков вроде новоизбранного президента Чехии Петера Павела "верить в Украину" и не склонять Киев к уступкам.

О дискуссии в Мюнхене читайте в статье: Мир без участия России: о каком послевоенном порядке договариваются в Мюнхене.