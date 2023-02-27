ЄС і Британія погодили компроміс щодо митного кордону у Північній Ірландії

Євросоюз та Британія досягли домовленості щодо того, як організувати рух товарів між єдиним ринком ЄС і Британією у Північній Ірландії після Brexit.

Як повідомляють Sky News і BBC, це їм вже підтвердили джерела і з британського уряду, і з Брюсселя.

Прем’єр Британії Ріші Сунак та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, як відомо, проводять зустріч у Віндзорському палаці.

"Вдалося досягти згоди, домовленість є", - повідомляє джерело з британського уряду. BBC отримали підтвердження також з європейської сторони.

Щойно почалася спільна пресконференція лідерів, на якій мають повідомити деталі домовленості. Поки неможливо передбачити, як на них відреагують політичні партії у Північній Ірландії та чи допоможе це заспокоїти ситуацію у регіоні.

Раніше у ЗМІ потрапляли чутки, що угода може передбачати скасування майже всіх перевірок товарів, що перетинають кордон між Великою Британією та Північною Ірландією. Натомість Лондон зможе вперше з часів Brexit вільно визначати політику Північної Ірландії щодо податку на додану вартість та державної допомоги. Досягнута між Лондоном і Брюсселем домовленість також нібито вперше надасть Асамблеї (законодавчому органу) Північної Ірландії та уряду Британії право на консультації щодо нових законів ЄС, які впливають на регіон, а також можливість їхнього скасування.

Нагадаємо, після Brexit рух товарів у Північній Ірландії мав визначати Північноірландський протокол, з урахуванням історичної специфіки регіону. Угода Страсної п’ятниці 1998 року, що поклала край багаторічному конфлікту у Північній Ірландії, передбачала "прозорий" кордон між двома частинами острова. Після Brexit і виходу Британії з єдиного ринку постало питання про те, як проводити митні перевірки товарів, аби виконувати цю умову.

Як компроміс, митний кордон вирішили змістити у порти Північної Ірландії, а сам регіон залишити у єдиному ринку ЄС. Але це порушило торгівлю між Північною Ірландією та Британією через тягар нової паперової роботи та митних процедур, а також призвело до глибокої політичної кризи у Північній Ірландії.

Про те, чому Brexit загострив напругу у Північній Ірландії, дивіться у розмові з експертом Олександром Краєвим, або у статті Ірландський глухий кут: як Борис Джонсон створив проблему для Британії та ЄС.