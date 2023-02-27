ЕС и Британия согласовали компромисс по таможенной границе в Северной Ирландии

Евросоюз и Британия достигли договоренности о том, как организовать движение товаров между единым рынком ЕС и Британией в Северной Ирландии после Brexit.

Как сообщают Sky News и BBC, это им уже подтвердили источники и из британского правительства, и из Брюсселя.

Премьер Британии Риши Сунак и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как известно, проводят встречу в Виндзорском дворце.

"Удалось достичь согласия, договоренность есть", - сообщает источник из британского правительства. BBC получили подтверждение также с европейской стороны.

Только что началась совместная пресс-конференция лидеров, на которой должны сообщить детали договоренности. Пока невозможно предсказать, как на них отреагируют политические партии в Северной Ирландии и поможет ли это успокоить ситуацию в регионе.

Ранее в СМИ попадали слухи, что соглашение может предусматривать отмену почти всех проверок товаров, пересекающих границу между Великобританией и Северной Ирландией. При этом Лондон сможет впервые со времен Brexit свободно определять политику Северной Ирландии по налогу на добавленную стоимость и государственной помощи. Достигнутая между Лондоном и Брюсселем договоренность также якобы впервые предоставит Ассамблее (законодательному органу) Северной Ирландии и правительству Великобритании право на консультации по новым законам ЕС, которые влияют на регион, а также возможность их отмены.

Напомним, после Brexit движение товаров в Северной Ирландии должен был определять Североирландский протокол, с учетом исторической специфики региона. Соглашение Страстной пятницы 1998 года, положившее конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии, предусматривало "прозрачную" границу между двумя частями острова. После Brexit и выхода Британии из единого рынка встал вопрос о том, как проводить таможенные проверки товаров, чтобы выполнять это условие.

В качестве компромисса таможенную границу решили сместить в порты Северной Ирландии, а сам регион оставить в едином рынке ЕС. Но это нарушило торговлю между Северной Ирландией и Британией из-за бремени новой бумажной работы и таможенных процедур, а также привело к глубокому политическому кризису в Северной Ирландии.

О том, почему Brexit обострил напряжение в Северной Ирландии, смотрите в разговоре с экспертом Александром Краевым, или читайте в статье Ирландский тупик: как Борис Джонсон создал проблему для Британии и ЕС.