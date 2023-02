Президент Косова надіслав Зеленському привітання на річницю повномасштабної війни

Президент частково визнаного Косова Альбін Курті в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну направив листа Володимиру Зеленському, де відзначив боротьбу Києва проти російської агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", текст листа Курті виклав у соцмережах.

Він наголосив на паралелях між українцями й косоварами як двома народами, "які втратили багато наших найкращих громадян через імперіалістичні, загарбницькі плани сусідніх країн".

"Двадцять три роки тому ми чинили опір, і НАТО допоміг нам покласти край циклу геноциду в Сербії. Дев'ятнадцять демократичних країн світу об'єдналися, щоб зупинити геноцид Сербії проти нашого народу. Зараз ви перебуваєте на передовій нової війни, яка має покласти край геноциду Росії проти вашого народу та її імперським спробам захопити вашу територію. І знову ж таки, демократії, члени НАТО, підтримують вас, як вони підтримали нас", – зазначив Курті.

My letter to president @ZelenskyyUa on the anniversary of Ukraine's resistance and perseverance against the unprovoked and brutal Russian agression.



Mr. President, in this war for liberation of Ukraine, for Europe and democracy, we wish you and your people a decisive victory. pic.twitter.com/4wTlDfT2Cm