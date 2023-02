Президент Косово направил Зеленскому поздравление на годовщину полномасштабной войны

Президент частично признанного Косово Альбин Курти в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину направил письмо Владимиру Зеленскому, где отметил борьбу Киева против российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", текст письма Курти выложил в соцсетях.

Он отметил параллели между украинцами и косоварами как двумя народами, "которые потеряли много наших лучших граждан из-за империалистических, захватнических планов соседних стран".

"Двадцать три года назад мы сопротивлялись, и НАТО помог нам положить конец циклу геноцида в Сербии. Девятнадцать демократических стран мира объединились, чтобы остановить геноцид Сербии против нашего народа. Сейчас вы находитесь на передовой новой войны, которая должна положить конец геноциду России против вашего народа и ее имперским попыткам захватить вашу территорию. И опять же, демократии, члены НАТО, поддерживают вас, как они поддержали нас", - отметил Курти.

My letter to president @ZelenskyyUa on the anniversary of Ukraine's resistance and perseverance against the unprovoked and brutal Russian agression.



Mr. President, in this war for liberation of Ukraine, for Europe and democracy, we wish you and your people a decisive victory. pic.twitter.com/4wTlDfT2Cm