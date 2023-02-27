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Президент Косово направил Зеленскому поздравление на годовщину полномасштабной войны

Понедельник, 27 февраля 2023, 23:11

Президент частично признанного Косово Альбин Курти в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину направил письмо Владимиру Зеленскому, где отметил борьбу Киева против российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", текст письма Курти выложил в соцсетях.

Он отметил параллели между украинцами и косоварами как двумя народами, "которые потеряли много наших лучших граждан из-за империалистических, захватнических планов соседних стран".

"Двадцать три года назад мы сопротивлялись, и НАТО помог нам положить конец циклу геноцида в Сербии. Девятнадцать демократических стран мира объединились, чтобы остановить геноцид Сербии против нашего народа. Сейчас вы находитесь на передовой новой войны, которая должна положить конец геноциду России против вашего народа и ее имперским попыткам захватить вашу территорию. И опять же, демократии, члены НАТО, поддерживают вас, как они поддержали нас", - отметил Курти.

Косовский президент заверил украинского коллегу в поддержке и напомнил, что в Косово находятся украинские журналисты, благодаря которым местное население "еще лучше информировано о ежедневной реальности в вашей стране".

"Главный союзник России на Балканах, наш северо-северо-восточный сосед Сербия, все еще имеет едва заметное желание подорвать наш суверенитет и забрать наши дома. Нет ничего, чего бы Россия и Сербия хотели больше, чем распространить конфликт с вашего региона на наш. Поэтому, в очень реальном смысле, ваша цель - это наша цель; ваша борьба - это наша борьба", - считает он.

Также Курти обещает Украине поддержку со стороны Косово вопросов восстановления, возвращения украинских беженцев, физической и психической реабилитации общества и "вашего скорейшего вступления в НАТО и ЕС".

Как известно, Украина не признает Косово, хотя в украинском парламенте народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко внес соответствующую инициативу, а в прошлом году выступил в косовском парламенте.

Читайте его позицию здесь: Ценности не только на словах: почему Украина должна признать независимость Косово.

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Косово Зеленский

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