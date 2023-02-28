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Білий дім: Війна в Україні буде центральною темою візиту Шольца у Вашингтон 

Вівторок, 28 лютого 2023, 07:45

Війна в Україні стане центральною темою зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента США Джо Байдена у Вашингтоні в п'ятницю.

Про це заявив у понеділок на брифінгу у Вашингтоні директор із комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда"ю

"Я можу впевнено сказати, що війна в Україні буде головною темою обговорення. І це дасть президенту Байдену ще один шанс подякувати канцлеру та народу Німеччини за всю підтримку, яку вони надали Україні. Вони дійсно активізувалися та розширили можливості, які вони готові направити в Україну, причому останнім прикладом цього є танки Leopard", - сказав Кірбі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом США Джо Байденом 3 березня у Вашингтоні.

Це перший візит Шольца у Білий дім після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

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Німеччина США Байден Війна з РФ

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