Белый дом: Война в Украине будет центральной темой визита Шольца в Вашингтон 

Война в Украине станет центральной темой встречи канцлера Германии Олафа Шольца и президента США Джо Байдена в Вашингтоне в пятницу.

Об этом заявил в понедельник на брифинге в Вашингтоне директор по коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

"Я могу уверенно сказать, что война в Украине будет главной темой обсуждения. И это даст президенту Байдену еще один шанс поблагодарить канцлера и народ Германии за всю поддержку, которую они оказали Украине. Они действительно активизировались и расширили возможности, которые они готовы направить в Украину, причем последним примером этого являются танки Leopard", - сказал Кирби.

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом США Джо Байденом 3 марта в Вашингтоне.

Это первый визит Шольца в Белый дом после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

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