Британія посунула крайній термін повторних виборів у Північній Ірландії до 2024 року

Уряд Великої Британії в четвер визнав фактичну поразку спроб схилити політиків Північної Ірландії до формування нового уряду, відтермінувавши дату наступних виборів до парламенту країни до 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Протягом останніх місяців міністр британського уряду з питань Північної Ірландії Кріса Хітон-Харріс стверджував, що після розвалу місцевого уряду в жовтні 2022 року швидкі вибори є неминучими. Після цього ухвалювалась низка законодавчих поправок, які продовжували терміни роботи Асамблеї Північної Ірландії (Стормонту) на шість тижнів.

За цей час, як очікувалось, Демократична юніоністська партія припинить перешкоджати формуванню уряду з розподілом повноважень. Але вона не пішла на жоден компроміс навіть після погроз Хітона-Гарріса про можливість швидких виборів (унаслідок яких ДЮП може втратити частину місць).

"Після розгляду моїх варіантів і широкої взаємодії з Північною Ірландією я знаю, що вибори в найближчі тижні не будуть корисними або бажаними", – сказав британський міністр з питань Північної Ірландії в поширеній у четвер заяві, представивши нові поправки, які змістять поточний дедлайн виборів – 13 квітня 2023 року – на 52 тижні.

Очікується, що британський парламент схвалить поправки до 22 лютого, а отже, Хітон-Гарріс не буде юридично зобов'язаний призначати нову дату виборів до Асамблеї Північної Ірландії до 18 січня 2024 року. За його словами, цей крок "створить більше часу для партій, щоб працювати разом і повернутися в уряд".

Політична криза у Північній Ірландії триває з лютого минулого року, коли ДЮП відкликала підтримку виконавчої влади та не захотіла повертатися до спільного уряду після виборів травня 2020-го. ДЮП виступає проти Північноірландського протоколу в чинному вигляді, який регулює переміщення товарів через кордони Британії, Північної Ірландії та Ірландії.

Наразі націоналістична партія "Шинн Фейн" має 27 місць у Стормонті, а ДЮП – 25. Найбільша партія має право на найвищу посаду – першого міністра, яка вже давно належить ДЮП і ніколи не належала "Шинн Фейн".

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