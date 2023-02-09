Британия подвинула крайний срок повторных выборов в Северной Ирландии до 2024 года

Правительство Великобритании в четверг признало фактическое поражение попыток склонить политиков Северной Ирландии к формированию нового правительства, отсрочив дату следующих выборов в парламент страны до 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В течение последних месяцев министр британского правительства по вопросам Северной Ирландии Криса Хитон-Харрис утверждал, что после развала местного правительства в октябре 2022 года быстрые выборы неизбежны. После этого принимался ряд законодательных поправок, которые продлевали сроки работы Ассамблеи Северной Ирландии (Стормонта) на шесть недель.

За это время, как ожидалось, Демократическая юнионистская партия прекратит препятствовать формированию правительства с распределением полномочий. Но она не пошла ни на один компромисс даже после угроз Хитона-Харриса о возможности скорых выборов (в результате которых ДЮП может потерять часть мест).

"После рассмотрения моих вариантов и широкого взаимодействия с Северной Ирландией я знаю, что выборы в ближайшие недели не будут полезными или желательными", - сказал британский министр по вопросам Северной Ирландии в распространенном в четверг заявлении, представив новые поправки, которые сместят текущий дедлайн выборов - 13 апреля 2023 года - на 52 недели.

Ожидается, что британский парламент одобрит поправки до 22 февраля, а значит, Хитон-Харрис не будет юридически обязан назначать новую дату выборов в Ассамблею Северной Ирландии до 18 января 2024 года. По его словам, этот шаг "создаст больше времени для партий, чтобы работать вместе и вернуться в правительство".

Политический кризис в Северной Ирландии продолжается с февраля прошлого года, когда ДЮП отозвала поддержку исполнительной власти и не захотела возвращаться в совместное правительство после выборов мая 2020-го. ДЮП выступает против Североирландского протокола в действующем виде, который регулирует перемещение товаров через границы Великобритании, Северной Ирландии и Ирландии.

Сейчас националистическая партия "Шинн Фейн" имеет 27 мест в Стормонте, а ДЮП - 25. Крупнейшая партия имеет право на высшую должность - первого министра, которая уже давно принадлежит ДЮП и никогда не принадлежала "Шинн Фейн".