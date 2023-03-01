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Зіткнення потягів у Греції: кількість загиблих зросла до 38

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Середа, 1 березня 2023, 10:16

Кількість загиблих в результаті зіткнення пасажирського і вантажного потягів у Греції зросла до 38.

Про це повідомляє Prothotema, пише "Європейська правда".

За даними лікарень, госпіталізовані 66 постраждалих, шестеро із них перебувають в реанімації. Також повідомляється, що шість осіб вважаються зниклими безвісти.

 

Як пояснив представник пожежної служби, пошуково-рятувальна операція зосереджена на перших трьох вагонах пасажирського поїзда.

Пошукові роботи з визволення пасажирів ведуться рятувальниками та волонтерами. Обстеження першого та другого вагонів триває.

 

Поки невідомо, що стало причиною зіткнення з пасажирським потягом, який прямував між Салоніками та Афінами.

На місці аварії працюють 150 пожежників за допомогою 17 автомобілів і чотирьох кранів, на місці близько 30 машин швидкої допомоги. Процес ідентифікації жертв триває в лікарні міста Лариса триває.

Рішенням прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса оголошено триденну національну жалобу за жертвами залізничної катастрофи.

Нагадаємо, потяг, у якому було близько 350 пасажирів, зіткнувся з товарним поїздом пізно ввечері у вівторок біля міста Лариса. Це наймасштабніша залізнична аварія в Греції за десятиліття.

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Греція інциденти

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