Зіткнення потягів у Греції: кількість загиблих зросла до 38

Кількість загиблих в результаті зіткнення пасажирського і вантажного потягів у Греції зросла до 38.

Про це повідомляє Prothotema, пише "Європейська правда".

За даними лікарень, госпіталізовані 66 постраждалих, шестеро із них перебувають в реанімації. Також повідомляється, що шість осіб вважаються зниклими безвісти.

Як пояснив представник пожежної служби, пошуково-рятувальна операція зосереджена на перших трьох вагонах пасажирського поїзда.

Пошукові роботи з визволення пасажирів ведуться рятувальниками та волонтерами. Обстеження першого та другого вагонів триває.

Поки невідомо, що стало причиною зіткнення з пасажирським потягом, який прямував між Салоніками та Афінами.

На місці аварії працюють 150 пожежників за допомогою 17 автомобілів і чотирьох кранів, на місці близько 30 машин швидкої допомоги. Процес ідентифікації жертв триває в лікарні міста Лариса триває.

Рішенням прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса оголошено триденну національну жалобу за жертвами залізничної катастрофи.

Нагадаємо, потяг, у якому було близько 350 пасажирів, зіткнувся з товарним поїздом пізно ввечері у вівторок біля міста Лариса. Це наймасштабніша залізнична аварія в Греції за десятиліття.