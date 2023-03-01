Столкновение поездов в Греции: число погибших возросло до 38

Количество погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции возросло до 38.

Об этом сообщает Prothotema, пишет "Европейская правда".

По данным больниц, госпитализированы 66 пострадавших, шестеро из них находятся в реанимации. Также сообщается, что шесть человек считаются пропавшими без вести.

Как пояснил представитель пожарной службы, поисково-спасательная операция сосредоточена на первых трех вагонах пассажирского поезда.

Поисковые работы по освобождению пассажиров ведутся спасателями и волонтерами. Обследование первого и второго вагонов продолжается.

Пока неизвестно, что стало причиной столкновения с пассажирским поездом, который следовал между Салониками и Афинами.

На месте аварии работают 150 пожарных с помощью 17 автомобилей и четырех кранов, на месте около 30 машин скорой помощи. Процесс идентификации жертв продолжается в больнице города Лариса продолжается.

Решением премьер-министра Кириакоса Мицотакиса объявлен трехдневный национальный траур по жертвам железнодорожной катастрофы.

Напомним, поезд, в котором было около 350 пассажиров, столкнулся с товарным поездом поздно вечером во вторник возле города Лариса. Это самая масштабная железнодорожная авария в Греции за десятилетие.