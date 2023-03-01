У Литві хочуть на місяць продовжити надзвичайний стан через війну РФ проти України

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує продовжити надзвичайний стан у Литві до 17 квітня цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Згідно з пропозицією міністерства, надзвичайний стан продовжить діяти на всій ділянці прикордонної зони вздовж державного кордону Литви з Білоруссю і на ділянці кордону з Калінінградською областю Російської Федерації, а також у контрольно-пропускних пунктах, розташованих не на території прикордонної зони.

"Військова агресія Росії в Україні триває вже рік - продовжують вчинятися злочини проти людяності, воєнні злочини, порушення міжнародного права. Ми пропонуємо продовжити надзвичайний стан, тому що в умовах напруженої геополітичної ситуації ми повинні забезпечити громадську безпеку, конституційний лад і національну безпеку", - заявила міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

Під час надзвичайного стану діятимуть уже запроваджені заходи: охорона кордону здійснюватиметься в посиленому режимі, на кордоні здійснюватиметься перевірка, як і раніше, діятиме більш суворий візовий режим - призупинено видачу віз громадянам Росії та Білорусі в службах видачі віз Литовської Республіки за кордоном, окрім випадків, коли посередником виступає МЗС.

У період дії надзвичайного стану буде можливе використання державного резерву з метою забезпечення належного фінансування державних установ, що беруть участь в управлінні надзвичайним станом, і усунення можливих загроз інтересам національної безпеки держави.

Зазначається, що реалізація проєкту постанови спрямована на управління загрозами, тому не завдасть незручностей жителям Литви. Під час надзвичайного стану Литовська армія може бути залучена для допомоги.

Слід зазначити, що раніше Литва продовжувала надзвичайний стан у зв'язку з війною в Україні строком на 3 місяці. Востаннє надзвичайний стан продовжували на початку грудня.