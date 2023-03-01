В Литве хотят на месяц продлить чрезвычайное положение из-за войны РФ против Украины

Министерство внутренних дел Литвы предлагает продлить чрезвычайное положение в Литве до 17 апреля этого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Согласно предложению министерства, чрезвычайное положение продолжит действовать на всем участке пограничной зоны вдоль государственной границы Литвы с Беларусью и на участке границы с Калининградской областью Российской Федерации, а также в контрольно-пропускных пунктах, расположенных не на территории пограничной зоны.

"Военная агрессия России в Украине продолжается уже год - продолжают совершаться преступления против человечности, военные преступления, нарушения международного права. Мы предлагаем продлить чрезвычайное положение, потому что в условиях напряженной геополитической ситуации мы должны обеспечить общественную безопасность, конституционный строй и национальную безопасность", - заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

Во время чрезвычайного положения будут действовать уже введенные меры: охрана границы будет осуществляться в усиленном режиме, на границе будет осуществляться проверка, как и раньше, будет действовать более строгий визовый режим - приостановлена выдача виз гражданам России и Беларуси в службах выдачи виз Литовской Республики за рубежом, кроме случаев, когда посредником выступает МИД.

В период действия чрезвычайного положения будет возможно использование государственного резерва с целью обеспечения надлежащего финансирования государственных учреждений, участвующих в управлении чрезвычайным положением, и устранения возможных угроз интересам национальной безопасности государства.

Отмечается, что реализация проекта постановления направлена на управление угрозами, поэтому не доставит неудобств жителям Литвы. Во время чрезвычайного положения Литовская армия может быть привлечена для помощи.