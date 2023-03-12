Польща планує оприлюднити документи про корупційний вплив РФ на євродепутатів

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що невдовзі його уряд оприлюднить документи про російські впливи на євродепутатів.

Про це Моравецький сказав в інтерв'ю порталу i.pl, передає "Європейська правда".

У грудні 2022 року громадську думку в ЄС сколихнув корупційний скандал у Європарламенті. Такі країни, як Катар і Марокко, намагалися вплинути на економічні та політичні рішення ЄП за допомогою хабарів, які давали людям, що займають важливі посади в Європарламенті.

Колишній депутат Європарламенту, італієць П'єр Антоніо Панцері, один з ключових фігурантів справи про корупцію, пішов на співпрацю з бельгійським правосуддям у розслідуванні в обмін на пом'якшення вироку.

Моравецький повідомив, що міністр внутрішніх справ покаже документи, пов'язані зі справою

"Сьогодні ми вже знаємо, що в корупції депутатів Європарламенту були і російські сліди. Наш міністр внутрішніх справ незабаром покаже документи, що стосуються впливу російських служб, які корумпували депутатів Європарламенту", - сказав Моравецький.

На запитання, чи йдеться про польських євродепутатів, він відповів, що інформація стосується кількох євродепутатів, "але не з Польщі".

Він додав, що дуже багато людей несвідомо купуються на російську пропаганду, як у випадку з питанням про сенс захисту кордону.

"Білоруський напад на польський кордон через штучно спровоковану міграцію був прелюдією до російської агресії проти України. Це була спроба підірвати згуртованість Європейського Союзу, а також спроба дестабілізувати Польщу, щоб, коли Росія нападе на Україну, ми більше не змогли приймати українських біженців. Ця спроба провалилася, але, на жаль, з боку опозиції все ще є публіцисти і політичні активісти, які цього не розуміють", - сказав прем'єр-міністр.

ЄвроПравда детально розповідала про "Катаргейт" у статті Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті