Польша планирует обнародовать документы о коррупционном влиянии РФ на евродепутатов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вскоре его правительство обнародует документы о российском влиянии на евродепутатов.

Об этом Моравецкий сказал в интервью порталу i.pl, передает "Европейская правда".

В декабре 2022 года общественное мнение в ЕС всколыхнул коррупционный скандал в Европарламенте. Такие страны, как Катар и Марокко, пытались повлиять на экономические и политические решения ЕП с помощью взяток, которые давали людям, занимающим важные должности в Европарламенте.

Бывший депутат Европарламента, итальянец Пьер Антонио Панцери, один из ключевых фигурантов дела о коррупции, пошел на сотрудничество с бельгийским правосудием в расследовании в обмен на смягчение приговора.

Моравецкий сообщил, что министр внутренних дел покажет документы, связанные с делом

"Сегодня мы уже знаем, что в коррупции депутатов Европарламента были и российские следы. Наш министр внутренних дел вскоре покажет документы, касающиеся влияния российских служб, которые коррумпировали депутатов Европарламента", - сказал Моравецкий.

На вопрос, идет ли речь о польских евродепутатах, он ответил, что информация касается нескольких евродепутатов, "но не из Польши".

Он добавил, что очень много людей бессознательно покупаются на российскую пропаганду, как в случае с вопросом о смысле защиты границы.

"Белорусское нападение на польскую границу из-за искусственно спровоцированной миграции было прелюдией к российской агрессии против Украины. Это была попытка подорвать сплоченность Европейского Союза, а также попытка дестабилизировать Польшу, чтобы, когда Россия нападет на Украину, мы больше не смогли принимать украинских беженцев. Эта попытка провалилась, но, к сожалению, со стороны оппозиции все еще есть публицисты и политические активисты, которые этого не понимают", - сказал премьер-министр.

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