У Німеччині через страйки в кількох аеропортах скасують сотні авіарейсів

У понеділок десяткам тисяч авіамандрівників знову доведеться готуватися до значних затримок і скасувань рейсів у кількох аеропортах Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Аеропорти Гамбурга, Ганновера, Бремена та столичний аеропорт Берлін - Бранденбург BER страйкуватимуть цілий день за рішенням профспілки Ver.di. Це також повинно вплинути на інші аеропорти.

Профспілка закликала охоронців та інших працівників розпочати страйк. Очікується збільшення часу очікування і навіть скасування рейсів, заявили у Ver.di на вихідних.

За даними асоціації аеропортів ADV, наразі скасовано 351 рейс. Безпосередньо постраждали 45 000 пасажирів. Очікується, що загалом постраждають майже 100 000 пасажирів, оскільки рейси з інших аеропортів також будуть скасовані. Асоціація розкритикувала те, що мандрівники знову стануть пішаком у трудовому конфлікті, і поскаржилася на те, що оголошення було зроблено за короткий термін. Пасажири навряд чи матимуть можливість шукати альтернативи.

За словами профспілки, причиною страйку є невдалі колективні переговори щодо оплати працівникам служби авіаційної безпеки за роботу в незручний час. Але переговори щодо працівників служб наземного обслуговування та працівників державного сектору на федеральному та місцевому рівнях також зіграли свою роль. Ver.di каже, що веде переговори з Федеральною асоціацією компаній з авіаційної безпеки (BDLS) протягом багатьох років. Розмір доплат не підвищувався з 2006 року, а розмови про його збільшення ведуться з 2013 року. Роботодавці ще не подали пропозиції.

Попереджувальні страйки в аеропортах можуть бути лише прелюдією до подальших зупинок роботи в інших галузях транспортного сектору. Залізнична і транспортна профспілка EVG наразі веде переговори з Deutsche Bahn та 50 іншими залізничними компаніями про нові колективні договори. До 23 березня вона зустрінеться з кожною з цих компаній принаймні один раз. Після цього буде складено баланс і прийнято рішення про подальші заходи, повідомив на вихідних представник EVG.

Нагадаємо, у зв’язку зі страйками працівників аеропортів Кельн-Бонн і Дюссельдорф у Німеччині в кінці лютого, які організувала профспілка Ver.di, було скасовано кілька сотень рейсів.