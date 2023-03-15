Король Норвегії вперше за пів століття відвідав військових, які охороняють кордон з Росією

Король Норвегії Гаральд, який є головнокомандувачем збройних сил, відвідав гарнізон норвезьких військових на кордоні Росією, це перший такий візит норвезького монарха за останні 54 роки.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Гарнізон норвезьких військових у муніципалітеті Сьор-Варангер, що межує з Росією - найпівнічніше розташовані сили НАТО.

"Останній раз я був тут у 1969 році, тож мабуть настав час приїхати знову. По-друге, я хотів привітатися з військовими, які роблять важливу роботу на кордонах Норвегії… Зараз особлива ситуація, і з 2014 року у Європі йде війна. Охорона наших кордонів і захист свободи стають все важливішою складовою військової служби", - прокоментував Гаральд.

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У гарнізоні щорічно проходять навчання близько 600 військовослужбовців. Гарнізон відповідає за моніторинг ситуації у прикордонній смузі, а також за потреби може діяти від імені поліції.

Очільник збройних сил Норвегії, генерал Ейрік Крістофферсен зазначив, що уся військова співпраця країни з Росією повністю припинена з 2014 року, але залишається певний діалог між гарнізонами прикордонників та для пошуково-рятувальних операцій у Баренцевому морі.

Нагадаємо, Британія створила нову базу на півночі Норвегії з метою посилення спроможностей Північноатлантичного альянсу в Арктиці.