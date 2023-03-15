Німеччина закликала Росію не обмежувати продовження "зернової угоди" 60 днями

Німеччина закликала Росію не обмежувати продовження Чорноморської зернової ініціативи 60 днями.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", заявила на брифінгу речниця федерального уряду Німеччини Крістіне Гоффман.

"Ми вітаємо готовність обох країн (України і Росії - Ред.) продовжити цю угоду. Це процес, який потребує постійних зусиль... І закликаємо російське керівництво зробити можливим продовження угоди на строк понад 60 днів. Має існувати постійна можливість продовжувати експорт збіжжя", - сказала Гоффманн.

Своєю чергою речниця німецького МЗС Андреа Зассе зазначила, що Берлін підтримує зусилля Генерального секретаря ООН щодо продовження "зернової ініціативи".

Вона нагадала, що, згідно з попередніми домовленостями, Чорноморська зернова угода, термін дії якої спливає 18 березня, має автоматично продовжитися на подальші 120 днів, якщо жодна зі сторін не висуває нових умов.

Туреччина заявила, що далі вестиме переговори щодо продовження дії угоди на 120 днів замість 60.

Росія хоче продовжити угоду на 60 днів до закінчення терміну її дії цього тижня, а не на 120 днів, як це відбувалось раніше.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що своєю позицією щодо продовження дії "зернової угоди" тільки на 60 днів Росія порушує домовленості.