Германия призвала Россию не ограничивать продление "зерновой сделки" 60 днями

Германия призвала Россию не ограничивать продление Черноморской зерновой инициативы 60 днями.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", заявила на брифинге пресс-секретарь федерального правительства Германии Кристине Хоффман.

"Мы приветствуем готовность обеих стран (Украины и России - Ред.) продолжить это соглашение. Это процесс, который требует постоянных усилий... И призываем российское руководство сделать возможным продление соглашения на срок более 60 дней. Должна существовать постоянная возможность продолжать экспорт зерна", - сказала Хоффманн.

В свою очередь пресс-секретарь немецкого МИД Андреа Зассе отметила, что Берлин поддерживает усилия Генерального секретаря ООН по продлению "зерновой инициативы".

Она напомнила, что, согласно предварительным договоренностям, Черноморское зерновое соглашение, срок действия которого истекает 18 марта, должно автоматически продлиться на последующие 120 дней, если ни одна из сторон не выдвигает новых условий.

Турция заявила, что дальше будет вести переговоры о продлении действия соглашения на 120 дней вместо 60.

Россия хочет продлить соглашение на 60 дней до окончания срока его действия на этой неделе, а не на 120 дней, как это происходило ранее.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что своей позицией о продлении действия "зерновой сделки" только на 60 дней Россия нарушает договоренности.