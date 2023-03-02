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Избранный президент Чехии хочет и дальше ездить на мотоцикле после вступления в должность

фото, видео
Четверг, 2 марта 2023, 23:35

Генерал НАТО в отставке Петр Павел, который на следующей неделе официально станет президентом Чехии, признался, что хочет ездить на мотоцикле уже в новом статусе, и признает, что будет иметь меньше возможностей для этого.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

"Буду на это рассчитывать дальше в этом году, хотя, как уже было сказано, вероятно, будет не так много возможностей. Но я считаю, что все же какие-то найду, и мы встретимся на различных мотоциклетных мероприятиях", - сказал Павел журналистам на мотоциклетной ярмарке в Праге.

На выставку избранный президент Чехии приехал на своем мотоцикле BMW GS1250, преодолев около 35 километров от дома. В сториз, выложенных в Instagram, видно, что Павела сопровождает кортеж.

Генерал в отставке известен в Чехии любовью к мотоциклам. На BMW он пересел относительно недавно, до того пользуясь внедорожным Suzuki. Также известно, что у него в гараже хранятся чешская Jawa 350 и американский Davidson XL 1200.

Во время президентской кампании, по признанию Павела, он не имел времени ездить на мотоцикле, но в своих предвыборных роликах использовал кадры, где ездит на любимом виде транспорта и сам его ремонтирует.

Как отмечает ČTK, не только избранный президент разделяет в Чехии любовь к мотоциклам. Несмотря на перебои в производстве из-за пандемии коронавируса, в 2021 году рынок мотоциклов вырос на 16%, а только в январе 2023-го их продажи выросли на 13%.

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Чехия ЕвроЖизнь

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