Президент Фінляндії: безпека Швеції не постраждає, якщо ми першими вступимо до НАТО

Швеція не опиниться у вразливій безпековій ситуації, навіть якщо Фінляндія вступить до НАТО першою.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, пише "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Фінський президент вказав, що обидві скандинавські кандидати на членство в Альянсі ведуть переговори про двосторонні військові пакти зі Сполученими Штатами.

"Цілком можливо, що Фінляндія вступить до НАТО раніше за Швецію", - сказав Нііністьо.

"Чи повинні ми були відмовитися від пропозиції Туреччини щодо ратифікації? Це звучить трохи божевільно. Якби ми сказали Анкарі "ні", то опинилися б у жахливо складній ситуації", - додав він.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 17 березня після зустрічі з Нііністьо заявив, що Анкара ратифікує протокол про її вступ в Північноатлантичний альянс – окремо від Швеції. Того ж вечора протокол внесли у парламент Туреччини.

Глава МЗС Швеції Тобіас Більстрьом прокоментував, що Швеція "не хотіла, але була готова" до такого сценарію.

Як відомо, Туреччина та Угорщина – останні дві держави НАТО, які досі не схвалили вступ Фінляндії та Швеції. Угорщина планує голосувати щодо Фінляндії 27 березня – також окремо від заявки Швеції.

Детальніше на цю тему читайте у статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.