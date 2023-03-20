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Президент Фінляндії: безпека Швеції не постраждає, якщо ми першими вступимо до НАТО

Понеділок, 20 березня 2023, 08:18

Швеція не опиниться у вразливій безпековій ситуації, навіть якщо Фінляндія вступить до НАТО першою.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, пише "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Фінський президент вказав, що обидві скандинавські кандидати на членство в Альянсі ведуть переговори про двосторонні військові пакти зі Сполученими Штатами.

"Цілком можливо, що Фінляндія вступить до НАТО раніше за Швецію", - сказав Нііністьо.

"Чи повинні ми були відмовитися від пропозиції Туреччини щодо ратифікації? Це звучить трохи божевільно. Якби ми сказали Анкарі "ні", то опинилися б у жахливо складній ситуації", - додав він.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 17 березня після зустрічі з Нііністьо заявив, що Анкара ратифікує протокол про її вступ в Північноатлантичний альянс – окремо від Швеції. Того ж вечора протокол внесли у парламент Туреччини. 

Глава МЗС Швеції Тобіас Більстрьом прокоментував, що Швеція "не хотіла, але була готова" до такого сценарію.

Як відомо, Туреччина та Угорщина – останні дві держави НАТО, які досі не схвалили вступ Фінляндії та Швеції. Угорщина планує голосувати щодо Фінляндії 27 березня – також окремо від заявки Швеції. 

Детальніше на цю тему читайте у статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.

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Фінляндія Швеція Розширення НАТО

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